Открытые плечи и джинсы с дырками: Пугачева восхитила сеть молодежным образом (фото)

Пугачева выбрала блузу с открытыми плечами и молодежные джинсы.

На странице фан-группы Гарри и Лизы Галкиных появилась интересна фотография Аллы Пугачевой.

Читайте также"Всегда рядом": Пугачева опубликовала архивное фото

Судя по всему, опубликованный в Instagram кадр был сделан минувшим летом в Европе, где отдыхала Примадонна. Поклонники обсуждают вид певицы: она надела легкую белую блузу и джинсы с дырками.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.