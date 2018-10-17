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Открытые плечи и джинсы с дырками: Пугачева восхитила сеть молодежным образом (фото)

08:56, 17 октября 2018
Общество
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Пугачева появилась в молодежном образе / фото instagram.com/garry.liza_galkiny

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Судя по всему, опубликованный в Instagram кадр был сделан минувшим летом в Европе, где отдыхала Примадонна. Поклонники обсуждают вид певицы: она надела легкую белую блузу и джинсы с дырками. 

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.

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Теги: #фото#Алла Пугачева