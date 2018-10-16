Экс-"виагра" Мейхер-Грановская показала, как выглядит без макияжа (фото)
21:46, 16 октября 2018Общество
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Артистка одета в закрытую черную кофту, макияж на ее лице полностью отсутствует.
Instagram Надежда Мейхер
Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками свежим фото.
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В своем Instagram певица опубликовала фото, сделанное в машине. Артистка одета в закрытую черную кофту, макияж на ее лице полностью отсутствует.
Подписчики Мейхер не пожалели приятных слов для нее: "О, Надежда Вы прекрасны", "Красавица", "Очень красивая", - написал они.
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