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Экс-"виагра" Мейхер-Грановская показала, как выглядит без макияжа (фото)

21:46, 16 октября 2018
Общество
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Instagram Надежда Мейхер

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В своем Instagram певица опубликовала фото, сделанное в машине. Артистка одета в закрытую черную кофту, макияж на ее лице полностью отсутствует. 

Подписчики Мейхер не пожалели приятных слов для нее: "О, Надежда Вы прекрасны", "Красавица", "Очень красивая", - написал они.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак случайно оголила грудь, устроив жаркие танцы в халате.

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Теги: #певица#ВИА Гра