Экс-"виагра" Мейхер-Грановская показала, как выглядит без макияжа (фото)

Артистка одета в закрытую черную кофту, макияж на ее лице полностью отсутствует.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками свежим фото. Читайте такжеВера Брежнева полностью обнажилась на фото и "взорвала" Instagram В своем Instagram певица опубликовала фото, сделанное в машине. Артистка одета в закрытую черную кофту, макияж на ее лице полностью отсутствует. Подписчики Мейхер не пожалели приятных слов для нее: "О, Надежда Вы прекрасны", "Красавица", "Очень красивая", - написал они. Как сообщал УНИАН, Ани Лорак случайно оголила грудь, устроив жаркие танцы в халате.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter