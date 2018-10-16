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Ани Лорак случайно оголила грудь, устроив жаркие танцы в халате (фото)

21:07, 16 октября 2018
Общество
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Певицу совершенно не смущал факт отсутствия белья / скриншот
скриншот

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Лорак опубликовала видео, где она в откровенном белом халате на голое тело станцевала под песню Тони Брэкстон "Unbreak my heart", в своих InstaStories.

При чем певицу совершенно не смущал факт отсутствия белья и то, что при резких движениях пикантная часть ее тела значительно оголяется.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак заинтриговала сеть загадочным посланием.

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Теги: #певица#Ани Лорак