Ани Лорак случайно оголила грудь, устроив жаркие танцы в халате (фото)

Лорак опубликовала видео, где она в откровенном белом халате на голое тело станцевала под песню Тони Брэкстон "Unbreak my heart".

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, "засветила" грудь во время танца.

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Лорак опубликовала видео, где она в откровенном белом халате на голое тело станцевала под песню Тони Брэкстон "Unbreak my heart", в своих InstaStories.

При чем певицу совершенно не смущал факт отсутствия белья и то, что при резких движениях пикантная часть ее тела значительно оголяется.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак заинтриговала сеть загадочным посланием.