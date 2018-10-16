Ани Лорак случайно оголила грудь, устроив жаркие танцы в халате (фото)
21:07, 16 октября 2018Общество
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Лорак опубликовала видео, где она в откровенном белом халате на голое тело станцевала под песню Тони Брэкстон "Unbreak my heart".
Певицу совершенно не смущал факт отсутствия белья / скриншот
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, "засветила" грудь во время танца.
скриншот
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Лорак опубликовала видео, где она в откровенном белом халате на голое тело станцевала под песню Тони Брэкстон "Unbreak my heart", в своих InstaStories.
При чем певицу совершенно не смущал факт отсутствия белья и то, что при резких движениях пикантная часть ее тела значительно оголяется.
Как сообщал УНИАН, Ани Лорак заинтриговала сеть загадочным посланием.
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