Виктор Павлик остановил сбор средств на лечение тяжелобольного сына
13:56, 16 октября 2018Общество
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Несмотря на болезнь сына, Павлик не намерен отменять концерты.
В семье Павлика случилось горе / фото instagram.com/viktorpavlik
Украинский певец Виктор Павлик, который сообщил о раке у своего младшего сына, остановил сбор средств на его лечение.
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Об этом артист написал в Instagram. "Люди! Сбор средств остановлен! Спасибо всем за добрые слова. А кто пишет гадости, пусть Бог вас простит... Я мечтаю о том, чтобы остались лишние деньги и мы их отдали нуждающимся на лечение. У нас все хорошо, мы в прекрасном настроении и верим только в победу. А я работаю каждый день, без музыки невозможно. Все будет хорошо", - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, в семье украинского певца Виктора Павлика случилось горе: у младшего сына артиста Павла диагностировали рак позвонков.
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