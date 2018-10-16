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Сбежавшая в Россию украинская певица призналась, что набрала лишний вес (фото)

10:15, 16 октября 2018
Общество
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Седокова пожаловалась на лишние килограммы / фото instagram.com/annasedokova

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фото, на котором сидит за столом с бокалом вина в руке, поедая пасту.

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"Это привычная я. Спагетти, пельмешки и булочки. Я так люблю мучное. Я постоянно в зале, и регулярные физические нагрузки всегда помогали мне избежать за них наказания, но решив приобрести домой весы, моя жизнь неделю назад кардинально изменилась. На экране была показана цифра на 6 кг больше той, от которой я собиралась худеть", - говорится в ее сообщении.

Седокова также призналась, что на ней не застегнулись три пары джинсов, поэтому она будет голодать полностью один день.

Ранее украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, разозлила сеть откровенным снимком.

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Теги: #Россия#Седокова на росТВ