Известная украинская певица уходит со сцены
08:05, 16 октября 2018Общество
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По словам Приходько, она устала слушать, что ее песни - не формат.
Певица поблагодарила свою команду за поддержку / фото УНИАН
Украинская певица Анастасия Приходько сообщила о том, что уходит со сцены. Также артистка озвучила причину данного решения.
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Об этом певица написала в Facebook. "Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда у него почти нет поддержки и его заставляют стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению, то, что продается в магазинах "все по 10", покупают быстрее!", - говорится в сообщении Приходько.
Ранее Анастасия Приходько, которая едва не развелась с мужем, рассказала, что помогло спасти их брак.
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