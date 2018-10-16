Известная украинская певица уходит со сцены

По словам Приходько, она устала слушать, что ее песни - не формат.

Украинская певица Анастасия Приходько сообщила о том, что уходит со сцены. Также артистка озвучила причину данного решения.

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Об этом певица написала в Facebook. "Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда у него почти нет поддержки и его заставляют стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению, то, что продается в магазинах "все по 10", покупают быстрее!", - говорится в сообщении Приходько.

Ранее Анастасия Приходько, которая едва не развелась с мужем, рассказала, что помогло спасти их брак.