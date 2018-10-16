Во Львове состоялся венский бал (видео)

Во Львове состоялся благотворительный венский бал. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

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Мероприятие состоялось в изысканном загородном отеле, который принадлежит семье Кривецких. Игорь Кривецкий – бывший нардеп, львовский бизнесмен и спонсор партии "Свобода" - вместе с женой Ольгой принимали гостей.

Танцевали на балу жена советника Виталия Кличко Игоря Никонова – Иванна, телеведущая Татьяна Рамус, жена известного бизнесмена и коллекционера Игоря Воронова. Инвестбанкир Игорь Мазепа специально для ТСН продемонстрировал, как ловко умеет танцевать квикстеп с бокалом вина.

Также на балу был экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров без браслета, с женой Екатериной и тестем-застройщиком-миллионером. На вопрос, сколько готов потратить на президентскую кампанию, Насиров ответил: "30-40-50 миллионов".