"Я сделаю признание": Ани Лорак заинтриговала сеть загадочным посланием (видео)

Ее фанаты гадают, с чем же связано ее "признание" - работой или личной жизнью.

Ани Лорак оставила для поклонников загадочное послание в Instagram, в котором говорится, что она должна в чем-то признаться через 3 дня, то есть 18 октября.

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Ее фанаты гадают, с чем же связано ее "признание" - работой, личной жизнью или же это и вовсе название новой песни.

"В чем признаться? Что за интрига? Вообще, связано с личной жизнью или работой?, "100% песня а не то что все подумали", "Вы беременна!!!", "Может, новая песня, вроде писала, что скоро, а, может, фильм про шоу "Дива", - высказали свои предположения комментаторы.

Как сообщал УНИАН, Лобода поздравила с днем рождения российского певца и нарвалась на критику.