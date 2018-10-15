Лобода поздравила с днем рождения российского певца и нарвалась на критику (видео)

Артистка опубликовала в Instagram видео, на котором танцует вместе с Басковым вовремя исполнения своей песни "Суперзвезда".

Опальная украинская певица Светлана Лобода поздравила с днем рождения российского певца Николая Баскова.

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Артистка опубликовала в Instagram видео, на котором танцует вместе с Басковым вовремя исполнения своей песни "Суперзвезда". Однако подписчикам Лободы ее выступление не понравилось. Многие из них заявили, что уже устали слушать надоевшую песню и попросили певицу исполнять что-нибудь новое.

"Сколько можно уже ее петь, "Поднадоела песня. Смешно будет на пенсии ее петь", "Ну уже поднадоела эта песня! Света придумай уже что-то другое!, "Блин, а голоса то нет!", - написали в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Лобода оставила в Instagram загадочное послание.