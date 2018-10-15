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"Всегда рядом": Пугачева опубликовала архивное фото

16:31, 15 октября 2018
Общество
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Юдашкин отметил 55-летие / фото instagram.com/alla_orfey

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В честь этого праздника Алла Пугачева поделилась архивным снимком с Юдашкиным в своем Instagram.

Примадонна - давняя подруга и почитательница таланта кутюрье. "Всегда рядом. С днём рождения!", - подписала пост певица.

Ранее Алла Пугачева поздравила популярного украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, с днем рождения.

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Теги: #фото#Пугачева