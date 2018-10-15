"Всегда рядом": Пугачева опубликовала архивное фото

Алла Пугачева - давняя клиентка Юдашкина.

14 октября российский художник-модельер Валентин Юдашкин отметил 55-летие и 30 лет со дня начала творческой деятельности.

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В честь этого праздника Алла Пугачева поделилась архивным снимком с Юдашкиным в своем Instagram.

Примадонна - давняя подруга и почитательница таланта кутюрье. "Всегда рядом. С днём рождения!", - подписала пост певица.

Ранее Алла Пугачева поздравила популярного украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, с днем рождения.