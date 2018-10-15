Стало известно, кто победил в шоу "Замуж за Бузову" (фото)

Ольга дала понять, что нашла своего единственного, а также определила победителя шоу "Замуж за Бузову".

14 октября завершилось шоу, в котором скандально известная певица и ведущая Ольга Бузова искала потенциального мужа.

В финал телепроекта "Замуж за Бузову" вышел Денис Лебедев, который сделал звезде "Дома-2" предложение, преподнеся обручальное кольцо, передают Dni.ru.

На протяжении нескольких недель Бузова путешествовала по Италии, где среди нескольких претендентов пыталась отыскать одного-единственного. В итоге в финал телепроекта "Замуж за Бузову" вышел сыровар Денис Лебедев.

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Впрочем, без интриги все равно не обошлось. В финале неожиданно появился Валентин Коробков, который вернулся на проект, чтобы еще раз побороться за Бузову. Впрочем, телеведущая довольно четко дала понять, что ему следует вернуться в Москву.

В последнем выпуске передачи Ольга и Денис ходили на романтические свидания и наслаждались друг другом. Лебедев остался в полном восторге от похода в кафе, где вместе с Бузовой приготовил мороженое.

К вручению обручального кольца Ольга подготовилась основательно: она завила волосы и облачилась в длинное белое платье. Денис встретил ее в черном классическом смокинге. Он прочитал стихотворение, которое тронуло Бузову до глубины души, и преподнес кольцо. Она его приняла. Тем самым поющая ведущая дала понять, что нашла своего единственного, а также определила победителя шоу "Замуж за Бузову".