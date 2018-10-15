Лобода поразила поклонников фото без макияжа

Светлана Лобода продемонстрировала свою естественную красоту.

Известная украинская певица Светлана Лобода показалась без макияжа.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Без макияжа лучше", "Вы без макияжа ещё красивее и нежнее", "Без макияжа ты на себя не похожа", "Шикарная", "До чего же прекрасна", "Как хорошо без стрелок", "Какие волосы шикарные", "Света, как вам хорошо без макияжа! И без этих стрелок концертных больших", - пишут в комментариях.

Ранее в сети раскритиковали фото Лободы с открытым ртом. "Фото ужасное", "Вот это "вареники", "Уставшая", "Лицо уставшее, как после подтяжки", - писали в комментариях.