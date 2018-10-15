Дочь Ани Лорак впервые вышла на подиум в стране-агрессоре (фото)
12:01, 15 октября 2018Общество
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У дочери Ани Лорак распущенные волосы и улыбка на лице.
Лорак показала первые шаги дочери на подиуме / фото instagram.com/anilorak
Дочь опальной украинской певицы Ани Лорак, семилетняя София, впервые вышла на подиум.
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Фотографию дебюта своей дочери артистка опубликовала в Instagram. "Вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме!" ― подписала снимок Ани Лорак.
При этом певица не уточнила, о каком показе мод идет речь и где он проходил.
По информации сайта Сlutch, дебютный выход Софии состоялся в Москве на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Дочь Ани Лорак участвовала в показе новой коллекции российского бренда L’erede, который создает детскую и подростковую одежду.
Как сообщали СМИ, в сентябре дочь певицы Ани Лорак София впервые пошла в школу. Ани выбрала для девочки престижную гимназию в одном из районов Подмосковья.
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