Дочь Ани Лорак впервые вышла на подиум в стране-агрессоре (фото)

У дочери Ани Лорак распущенные волосы и улыбка на лице.

Дочь опальной украинской певицы Ани Лорак, семилетняя София, впервые вышла на подиум.

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Фотографию дебюта своей дочери артистка опубликовала в Instagram. "Вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме!" ― подписала снимок Ани Лорак.

При этом певица не уточнила, о каком показе мод идет речь и где он проходил.

По информации сайта Сlutch, дебютный выход Софии состоялся в Москве на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Дочь Ани Лорак участвовала в показе новой коллекции российского бренда L’erede, который создает детскую и подростковую одежду.

Как сообщали СМИ, в сентябре дочь певицы Ани Лорак София впервые пошла в школу. Ани выбрала для девочки престижную гимназию в одном из районов Подмосковья.