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Дочь Ани Лорак впервые вышла на подиум в стране-агрессоре (фото)

12:01, 15 октября 2018
Общество
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Лорак показала первые шаги дочери на подиуме / фото instagram.com/anilorak

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Фотографию дебюта своей дочери артистка опубликовала в Instagram.  "Вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме!" ― подписала снимок Ани Лорак.

При этом певица не уточнила, о каком показе мод идет речь и где он проходил.

По информации сайта Сlutch, дебютный выход Софии состоялся в Москве на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Дочь Ани Лорак участвовала в показе новой коллекции российского бренда L’erede, который создает детскую и подростковую одежду.

Как сообщали СМИ, в сентябре дочь певицы Ани Лорак София впервые пошла в школу.  Ани выбрала для девочки престижную гимназию в одном из районов Подмосковья.

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Теги: #Россия#Ани Лорак