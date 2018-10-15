Опальная украинская певица похвасталась поездкой в Россию (фото)

Повалий активно гастролирует в России, недавно она приезжала на концерт "Интера" в Киеве.

Народная артистка Украины, экс-нардеп от "Партии регионов" и подруга сбежавшего в РФ Виктора Януковича певица Таисия Повалий похвасталась поездкой в Петербург.

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Фото она опубликовала в своем Instagram. "Меня сегодня Питер встретил прекрасной погодой и любовью", - написала она.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде просить Совет национальной безопасности и обороны Украины бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.