"Танцы со звездами": кто покинул паркет в 8 выпуске

В восьмом эфире шоу "Танцы со звездами" выступило шесть пар.

Восьмой эфир "Танцев со звездами" посвятили украинской музыке. В этом выпуске прозвучали самые любимые и популярные украинские песни таких гурпп, как THE HARDKISS, KAZKA, песня Виктора Павлика, Нины Матвиенко и других исполнителей.

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Ведущим звездного балкона стал Алексей Потапенко (Потап), благодаря которому эфир наполнился шутками и забавными моментами.

В эфире выступило шесть пар: Леся Никитюк и Макс Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заец, Мишель Андраде и Евгений Кот, Павел Вишняков и Юлия Сахневич, Руслан Сенечкин и Яна Цибульская.

Отметим, что за три дня до эфира шоу покинула Оксана Марченко. О своем решении покинуть проект Оксана рассказала в своем объемном обращении на странице в Instagram.

В связи с этим организаторы шоу "Танцы со звездами" решили вернуть одну из выбывших пар на проект.

В итоге, продюсеры шоу решили, что в этом эфире все пары остаются в проекте.

В прошлом эфире в зоне риска оказалось сразу три пары – боксер Денис Беринчик и Катерина Белявская, певица Мишель Андраре и Женя Кот, телеведущий Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.