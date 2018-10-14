Она до сих пор не оправилась: отец Кузьмы рассказал, как его внучка пережила потерю (видео)

Марии-Барбаре было крайне сложно пережить потерю отца.

В 2018 году Андрею Кузьменко, более известному как Кузьма "Скрябин", исполнилось бы 50 лет. И хоть со времени трагической смерти певца прошло более 3 лет, однако его родственники до сих пор с болью переживают потерю.

Об этом в "Светской жизни" откровенно рассказал отец "Скрябина" Виктор Кузьменко.

По его словам, родственники до сих пор приходят в себя от того, что Кузьма умер. Отец артиста вспомнил, что благодаря Андрею Кузьменку они часто путешествовали. Родные певца побывали в Риме, Стамбуле, Париже и Софии. Незабываемые поездки "Скрябин" организовывал за считанные дни.

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"Нам его очень не хватает. Потому что мы жили им, он жил нами. Возил нас с собой в путешествия. А он иначе не мог. Просто хотел своей любовью нас отстранить от всех трудностей: нас не касались проблемы с визой. Мы приехали все уже было заказано. Мы имеем на флешках записи каждого путешествия и часто их пересматриваем", – вспомнил Виктор Кузьменко.

Сейчас родители певца полностью посвятили свое свободное время внучке. Мария-Барбара учится на медика в столичном вузе и имеет значительные успехи в овладении профессии.

"Для нас сейчас очень важна наша внучка, его дочь Барбара. Она уже на 5-м курсе медицинского университета в Киеве. Учится хорошо. Это нас радует", – отметил Виктор Кузьменко.

Отец артиста добавил, что именно Марии-Барбаре было крайне сложно пережить потерю отца. Родственникам даже пришлось обратиться за помощью к врачам.

"Внучка, конечно, сильно переживала этот период. Пришлось и к врачам обращаться. Она даже до сих пор не может прийти в себя, так же как и мы. Она – единственная дочка у своего папы. А он у нас был единственный сын", – рассказал отец Кузьмы "Скрябина".

Напомним, что Андрей Кузьменко "Скрябин" умер 2 февраля 2015 года в автокатастрофе. После его смерти десятки украинских вокалистов перепели хиты артиста.