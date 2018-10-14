"Для тебя, Т": Лобода оставила в Instagram загадочное послание

Певица опубликовала новое фото в желто-синей футболке и черной куртке.

Украинская певица Светлана Лобода, регулярно выступающая в России, поделилась с поклонниками свежим фото.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото в желто-синей футболке и черной куртке.

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Под снимком Лобода оставила загадочное послание "Сегодня ты сказал, что мне идёт грусть..." с хештэгами #foryouT и #впреддверии.

Поклонников послание Лободы заинтриговало. "Люблю Ваши загадки... чувствую, что это строчка из новой композиции", "Слова новой песни?", "Видимо, все стали забывать историю с Тилем...надо подогреть", - высказали свои предположения фанаты.

Отметим, что дочь Светланы Лободы зовут Тильда, а ее предполагаемым отцом является солист группы "Рамштайн" Тиль Линдеманн.

Как сообщал УНИАН, Лобода расстрогала сеть новым черно-белым снимком.