"Для тебя, Т": Лобода оставила в Instagram загадочное послание
05:46, 14 октября 2018Общество
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Певица опубликовала новое фото в желто-синей футболке и черной куртке.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, регулярно выступающая в России, поделилась с поклонниками свежим фото.
На своей странице в Instagram певица опубликовала фото в желто-синей футболке и черной куртке.
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Под снимком Лобода оставила загадочное послание "Сегодня ты сказал, что мне идёт грусть..." с хештэгами #foryouT и #впреддверии.
Поклонников послание Лободы заинтриговало. "Люблю Ваши загадки... чувствую, что это строчка из новой композиции", "Слова новой песни?", "Видимо, все стали забывать историю с Тилем...надо подогреть", - высказали свои предположения фанаты.
Отметим, что дочь Светланы Лободы зовут Тильда, а ее предполагаемым отцом является солист группы "Рамштайн" Тиль Линдеманн.
Как сообщал УНИАН, Лобода расстрогала сеть новым черно-белым снимком.
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