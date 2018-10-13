Лобода расстрогала сеть новым черно-белым снимком

Певица опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует в белом удлиненном пиджаке.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками свежим фото.

На своей странице в Instagram певица опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует в белом удлиненном пиджаке. Губы артистки практически закрыты рукой.

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"У раненых женщин взгляд смелый, проникновенный. В глазах стальной блеск, который вырабатываешь годами", - подписала снимок Лобода.

"Тут не узнать", "Правильно сказано, но немного печально", "Годы и гады делают из раненых женщин просто амазонок", "Пожар", "Очень красивая!" "Космическая женщина, обезоруживающий взгляд", "Роди себе сынишку и забей на мужиков!" - прокомментировали снимок пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде.