"С ошибкой в названии": Каменских презентовала первый сольный альбом

В альбом вошли 10 песен, включая такие хиты певицы, как "Это моя ночь", "Дай мне" и "Тримай".

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, представила свой первый сольный альбом. В него вошли 10 песен, включая такие хиты певицы, как "Это моя ночь", "Дай мне" и "Тримай".

Радостной новостью Каменских поделилась в своем Instagram.

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"Вчера состоялась презентация моего первого сольного альбома "No Komments" и официального клипа к песне "LOMALA". Это было незабываемо! Если и начинать новую главу своей жизни, то только так и только с вами. Дальше, будет ещё круче - я обещаю", - написала певица.

Подписчики Каменских обратили внимание, что в названии альбома допущена ошибка.

"Скажите ей кто-нибудь, что там ошибка в слове "Comments”, - пишут в комментариях.

Однако, скорее всего, такая ошибка сделана специально и таким образом хотели связать название альбома с псевдонимом певицы NK - "No Komments".

Как сообщал УНИАН, на днях Каменских выпустила откровенный клип на песню "LOMALA".