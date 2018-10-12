"Не отдай меня": Лобода оставила загадочное "послание" в Instagram (фото)

В своем посте Лобода процитировала российскую поэтессу Веру Полозкову.

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно выступает в России показала нове фото и оставила под ним "послание".

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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. "Не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть", - написала она под фотографией. Стоит отметить, что это слова известной российской поэтессы Веры Полозковой.

Ранее Лобода опубликовала снимок, на котором она запечатлена в прыжке, показывая правой рукой неприличный жест. На левую руку певицы юзеры тоже обратили внимание. Им показалось, что ее пальцы показывают три шестерки.