"Не отдай меня": Лобода оставила загадочное "послание" в Instagram (фото)
14:10, 12 октября 2018Общество
7473 0
В своем посте Лобода процитировала российскую поэтессу Веру Полозкову.
Поклонники восхищаются фото Лободы / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая активно выступает в России показала нове фото и оставила под ним "послание".
Читайте такжеЛобода объяснила, почему назвала вторую дочь Тильдой
Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. "Не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть", - написала она под фотографией. Стоит отметить, что это слова известной российской поэтессы Веры Полозковой.
Ранее Лобода опубликовала снимок, на котором она запечатлена в прыжке, показывая правой рукой неприличный жест. На левую руку певицы юзеры тоже обратили внимание. Им показалось, что ее пальцы показывают три шестерки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter