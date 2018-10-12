"Танцы со звездами": одна из пар, которая покинула проект, вернется на паркет

11 октября стало известно, что Оксана Марченко покидает "Танцы со звездами" из-за травмы.

Телезрители смогут вернуть в проект одну из пар, которая выбыла из шоу "Танцы со звездами", благодаря голосованию на сайте телеканала 1+1.

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Имя звезды, которая вернется на паркет, чтобы вновь побороться за победу, объявят в прямом эфире 14 октября.

В это воскресенье в восьмом выпуске обновленного проекта "Танцев со звездами" звездные пары готовы представить новые танцевальные постановки. Участники погрузят зрителей в украинские мотивы и народные традиции.

Напомним, проект уже покинули шесть звездных пар: Павел Зибров и Мария Шмелева, Злата Огневич и Дмитрий Жук, Денис Беринчик и Екатерина Белявская, Маша Ефросинина и Максим Леонов, Анита Луценко и Александр Прохоров, Николай Тищенко и NANA.