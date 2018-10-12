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"Танцы со звездами": одна из пар, которая покинула проект, вернется на паркет

13:05, 12 октября 2018
Общество
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Кто вернется на проект, станет известно 14 октября / Скриншот

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Имя звезды, которая вернется на паркет, чтобы вновь побороться за победу, объявят в прямом эфире 14 октября.

В это воскресенье в восьмом выпуске обновленного проекта "Танцев со звездами" звездные пары готовы представить новые танцевальные постановки. Участники погрузят зрителей в украинские мотивы и народные традиции.

Напомним, проект уже покинули шесть звездных пар: Павел Зибров и Мария Шмелева, Злата Огневич и Дмитрий Жук, Денис Беринчик и Екатерина Белявская, Маша Ефросинина и Максим Леонов, Анита Луценко и Александр Прохоров, Николай Тищенко и NANA.

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