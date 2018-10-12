Украинская подруга Ди Каприо поделилась пикантным видео

В 2017 году в сети появились фото, на которых Бойкова прогуливалась вместе с Леонардо ДиКаприо по улицам Нью-Йорка.

Украинская топ-модель Алина Байкова опубликовала в Instagram откровенное видео, на котором она полностью обнаженная стоит возле панорамного окна с видом на город.

«А можно сделать температуру в Лос-Анджелесе выше», - подписала фотографию Алина. В 2017 году в сети появились фотографии, на которых Бойкова прогуливалась вместе с Леонардо ДиКаприо по улицам Нью-Йорка.

В СМИ сразу же предположили, что у модели и актера роман. Но в одном из интервью, Алина опровергла эти слухи.

«Мы с ДиКаприо друзья, это 100%. Моя лучшая подруга Тони Гаррн, а я бы никогда не позволила бы себе встречаться с мужчиной своей подружки, даже с бывшим", - так прокомментировала совместное фото с ДиКаприо топ-модель.