McDonald’s, Ikea и другие бренды пародируют скандал с разрезанной картиной Бэнкси (видео)

Несколько рекламных агентств предложили идею для рекламы сети ресторанов McDonald’s: через шредер проходит не полотно, а картошка фри.

Картина таинственного художника Бэнкси, которая самоуничтожилась после продажи за $1,4 млн, стала мемом. Помимо пользователей социальных сетей и активистов сюжет со шредером, встроенным в картинную раму, начали использовать известные бренды.

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Так, норвежское отделение сети мебельных гипермаркетов Ikea показало, как повторить акцию Бэнкси с помощью трех предметов из магазина: постера, рамы и ножниц.

Несколько рекламных агентств предложили идею для рекламы сети ресторанов McDonald’s: через шредер проходит не полотно, а картошка фри.

Пародии на акцию Бэнкси также представили бренды Perrier, Lemonade и сеть супермаркетов Lidl.

No need to break the bank for a work of art 😏 #PerrierLemon#GoForTheExtraordinairepic.twitter.com/hCf2epASez — Perrier (@Perrier) October 9, 2018

Напомним, Картина «Девочка с воздушным шаром», одна из самых знаменитых работ Бэнкси, была уничтожена на аукционе Sotheby’s 6 октября. Встроенный в раму шредер частично разрезал полотно сразу после того, как оно ушло с молотка.

Позже художник выложил в инстаграме видео, в котором рассказал, что вмонтировал шредер в раму картины несколько лет назад «на случай, если ее когда-либо выставят на аукцион». Эксперты считают, что акция повысила стоимость работы. Аукционный дом Sotheby’s подозревают в сговоре с художником, хотя его представители утверждают, что не знали об акции.