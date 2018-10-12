"Вместе будем до зимы": Галкин показал видео с территории их с Пугачевой "замка"

Видео Галкин сопроводил песней Пугачевой "Осень".

Максим Галкин показал запись происходящего вокруг их с Аллой Пугачевой особняка в подмосковном поселке Грязи.

"Сегодня с утра заснял вокруг дома. Какие же краски у нынешней осени - лет десять таких не было!", - подписал он видео в Instagram, которое сопроводил песней Примадонны "Осень, осень, вместе будем до зимы".

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.