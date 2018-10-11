Шнуров снова женится - лидера группы "Ленинград" заметили в ЗАГСе (видео)

Источники подтвердили, что на прошлой неделе Шнуров объявил группе о намерении вновь жениться, заявление он сопроводил словами: «Жизнь меня ничему не учит».

Российской музыкант Сергей Шнуров, похоже, женится в четвертый раз. Петербуржцы заметили его в одном из городских ЗАГСов 10 октября.

Близкие к группе «Ленинград» собеседники «Фонтанки» подтвердили, что артист вновь собрался жениться.

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Видеозапись, на которой музыкант сидит за столом в компании светловолосой девушки, в редакцию издания прислали читатели. Автор видео утверждает, что снял его в ЗАГСе на Английской набережной. Осведомленные собеседники издания подтвердили, что на прошлой неделе Шнуров объявил группе о намерении вновь жениться, заявление он сопроводил словами: «Жизнь меня ничему не учит». Источники «Фонтанки» подмечают стремительность развития событий и «странное» поведение музыканта в последнее время.

Избранницей фронтмена группы «Ленинград» стала 27-летняя Ольга Абрамова, с которой Шнур появился на премии GQ - «Человек года-2018».

Видео: Андрей Егоров

Напомним, официальный развод музыканта с Матильдой Шнуровой был оформлен 15 августа 2018 года. Решение, по словам лидера «Ленинграда», было принято «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу».

Как сообщал УНИАН, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ворвался обратно в Instagram, сияя фингалом.