Каменских стала блондинкой и заинтриговала фанатов тизером новго клипа (видео)
15:51, 11 октября 2018Общество
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На записи Каменских предстает блондинкой с длинными кудрявыми волосами в корсете, велосипедках, с завязанной поверх них юбкой и на шпильках.
Певица в Instagram Stories сообщила о выходе своего альбома / фото Instagram
Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками тизером своего нового клипа на песню "Ломала", премьера которого состоится сегодня вечером.
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Видео певица опубликовала в Instagram.
На записи Каменских предстает блондинкой с длинными кудрявыми волосами в корсете, велосипедках, с завязанной поверх них юбкой и на шпильках.
Кроме того, певица в Instagram Stories сообщила о выходе своего альбома под названием No comments. В него вошло 10 песен.
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