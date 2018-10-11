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Каменских стала блондинкой и заинтриговала фанатов тизером новго клипа (видео)

15:51, 11 октября 2018
Общество
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Певица в Instagram Stories сообщила о выходе своего альбома / фото Instagram

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками тизером своего нового клипа на песню "Ломала", премьера которого состоится сегодня вечером.

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Видео певица опубликовала в Instagram.

На записи Каменских предстает блондинкой с длинными кудрявыми волосами в корсете, велосипедках, с завязанной поверх них юбкой и на шпильках.  

Кроме того, певица в Instagram Stories сообщила о выходе своего альбома под названием No comments. В него вошло 10 песен.

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Теги: #певица#Настя Каменских