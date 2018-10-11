С тележкой в супермаркете: сеть удивило новое фото Пугачевой

На фото 69-летняя Пугачева предстала со своей фирменной прической, в стильном черном пальто и на каблуках.

В сети появилось фото, на котором известная российская певица Алла Пугачева вместе с пятилетним сыном Гарри делает покупки в одном из эконом-супермаркетов.

На снимке, опубликованном в Instagram мужа Примадонны Максима Галкина, артистка ходит между торговыми рядами и везет тележку с продуктами, в которой сидит ее сын.

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По словам Галкина, фото было сделано поклонниками Пугачевой.

"Закупаются. Вчера Алла с Гариком были в магазине - их кто-то сфотографировал. Поклонники Аллы опубликовали у себя в аккаунтах. Куда бы жена ни пошла - обязательно кто-нибудь сделает фотоотчет. В неведении не останешься", - написал супруг Примадонны под фото.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, возлюбленная юмориста Юлия Барановская, беременна от Галкина.