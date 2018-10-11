Киркоров нашел замену Пугачевой: как выглядит новая избранница певца (фото, видео)

Журналисты поговорили с Екатериной Гусевой – новой подругой Филиппа Киркорова, чтобы выяснить: удастся ли диджею занять место Аллы Пугачевой?

В последнее время российского певца Филиппа Киркорова все чаще видят с 35-летней Екатериной Гусевой - диджеем и телеведущей.

Сначала Киркоров взял эффектную блондинку с собой на «Евровидение» в Португалию (артист туда ездил как автор песни и продюсер молдавской группы DoReDos), потом стал появляться с Катей на красных дорожках, передает "КП".

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После того как Киркоров на премии "Муз-ТВ" вышел в свет с Гусевой и со своими детьми, а потом еще и взял подругу в гастрольный тур, стало понятно, что она вошла в ближний круг артиста. В кулуарах Катю уже называют новой избранницей 51-летнего певца.

"Для меня Филипп идеальный мужчина. Он красивый, очень модный, стильный, умный. Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше", - рассказала Гусева.

"Алла Борисовна всегда в сердце Филиппа. Не важно, вместе они или нет, но она очень важна для него, и занять ее место нереально. Я хочу занять свое собственное место рядом с Филиппом, а не место Аллы Борисовны. В какой роли, в качестве кого - время покажет", - ответила на вопрос журналистов избранница Киркорова.

Ну наконец-то! 😍 У Филиппа Киркорова появилась новая подруга. Удастся ли ей занять место Аллы Пугачёвой? pic.twitter.com/vNz727Ek2I — Комсомольская правда (@kpru) 11 октября 2018 г.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в разводе уже 13 лет.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, возлюбленная юмориста Юлия Барановская, беременна от Галкина.