"Девушка с персиками или с яйцами?": фото Тины Кароль вызвало жаркие споры в сети
13:16, 11 октября 2018Общество
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Кароль позирует в коротком платье и с корзиной в руках.
Поклонники восхищаются фото Тины Кароль / фото instagram.com/tina_karol
Известная украинская певица Тина Кароль показала сексуальное фото, которое спровоцировало споры среди ее фанов.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в коротком платье и с корзиной персиков в руках. Однако многие фаны Тины Кароль подумали, судя по комментариям, что на фото - куриные яйца.
"Картина маслом "Девушка с персиками", - подписала свой пост певица.
Ранее Тина Кароль заинтриговала фанатов фото с рукой на животе - ее заподозрили в беременности.
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