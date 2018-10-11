"Девушка с персиками или с яйцами?": фото Тины Кароль вызвало жаркие споры в сети

Кароль позирует в коротком платье и с корзиной в руках.

Известная украинская певица Тина Кароль показала сексуальное фото, которое спровоцировало споры среди ее фанов.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в коротком платье и с корзиной персиков в руках. Однако многие фаны Тины Кароль подумали, судя по комментариям, что на фото - куриные яйца.

"Картина маслом "Девушка с персиками", - подписала свой пост певица.

Ранее Тина Кароль заинтриговала фанатов фото с рукой на животе - ее заподозрили в беременности.