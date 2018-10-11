"Сломала два ребра": Марченко заявила об уходе из "Танцев со звездами"

Она сообщила, что получила травму ещё перед седьмым эфиром шоу и ей пришлось танцевать под действием обезболивающих.

Украинская телеведущая Оксана Марченко заявила о своем уходе из шоу "Танцы со звездами" за три дня до восьмого прямого эфира.

Об этом Марченко написала на своей странице в Facebook. По её словам, во время репетиций, ведущая сломала два ребра.

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"Дорогие друзья, я покидаю шоу "Танцы со звездами"... Во время подготовки к прямым эфирам, на репетиции, я сломала 2 ребра. Это была очень острая боль, но я подумала, что сильно потянула связки или мышцы, принимала обезболивающее и, сцепив зубы, продолжала репетировать", - написала Марченко.

Она сообщила, что получила травму ещё перед седьмым эфиром шоу и ей пришлось танцевать под действием обезболивающих.

"Сегодня мне не больно, но из-за усложняющейся программы врачи опасаются рецидивов, ведь ткани в местах переломов еще достаточно слабые. А я не могу и не хочу работать вполсилы", - написала телеведущая.

Как сообщал УНИАН, в прошлом эфире по результатам голосования шоу "Танцы со звездами" покинул украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.