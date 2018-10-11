У Ротару ответили на обвинения в посещении Крыма

Фото урожая яблок, которые певица разместила на своей страничке в Instagram, сделаны в Киевской области.

Известная певица и народная артистка Украины София Ротару давно не была в Крыму, в посещении которого ее обвинили. Фото урожая яблок, которые она разместила на своей страничке в Instagram, сделаны в Киевской области.

Об этом рассказал сын певицы, Руслан, сообщает "Обозреватель".

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"Яблоки собраны в Киевской области, там у Софии Михайловны есть дом, где она живет", - сказал Руслан.

По словам сына, Ротару давно не была в Крыму. "Она давно там не была", - отметил Руслан. Однако уточнять насколько давно, не стал, сказав, что этой информации вполне достаточно.

Как сообщал УНИАН, хейтеры заподозрили Софию Ротару в сборе урожая в оккупированном Крыму.