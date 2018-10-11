Пугачева и Галкин впервые "засветились" вместе после новостей о разводе (фото)
11:31, 11 октября 2018Общество
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Артисты вместе посетили спектакль дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте.
Пугачева и Галкин сходили вместе в театр / Instagram Максим Галкин
Юморист Масим Галкин опубликовал первое совместное фото с российской певицей Аллой Пугачевой после новостей о разводе.
Снимок он разместил в своем Instagram.
Артисты вместе посетили спектакль дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте.
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"До сих пор под впечатлением от пронзительного спектакля «Двое на качелях» в «Современнике» с Кристиной и Кириллом Сафоновым в главных ролях", - подписал фото Галкин.
Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, возлюбленная юмориста Юлия Барановская, беременна от Галкина.
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