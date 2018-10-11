Пугачева и Галкин впервые "засветились" вместе после новостей о разводе (фото)

Артисты вместе посетили спектакль дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте.

Юморист Масим Галкин опубликовал первое совместное фото с российской певицей Аллой Пугачевой после новостей о разводе.

Снимок он разместил в своем Instagram.

Артисты вместе посетили спектакль дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте.

Читайте такжеПугачева разводится: как выглядит предполагаемая любовница Галкина (фото)

"До сих пор под впечатлением от пронзительного спектакля «Двое на качелях» в «Современнике» с Кристиной и Кириллом Сафоновым в главных ролях", - подписал фото Галкин.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, возлюбленная юмориста Юлия Барановская, беременна от Галкина.