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Пугачева и Галкин впервые "засветились" вместе после новостей о разводе (фото)

11:31, 11 октября 2018
Общество
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Пугачева и Галкин сходили вместе в театр / Instagram Максим Галкин

Снимок он разместил в своем Instagram.

Артисты вместе посетили спектакль дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте. 

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"До сих пор под впечатлением от пронзительного спектакля «Двое на качелях» в «Современнике» с Кристиной и Кириллом Сафоновым в главных ролях", - подписал фото Галкин.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, возлюбленная юмориста Юлия Барановская, беременна от Галкина.

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Теги: #Пугачева#Галкин