Одесские пиццерии оштрафовали за незаконное воспроизведение песен Монатика

Причина в том, что у заведений не было лицензии, которая дает право на публичное исполнение этих музыкальных произведений и подтверждений выплаты роялти.

Владелец сети пиццерий должен заплатить штраф в 104 тысячи гривен за нелегальное использование музыки. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской лиги авторских и смежных прав.

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Так, в конце сентября хозяйственный суд Одесской области вынес решения о взыскании компенсаций за нарушение имущественных авторских прав с "Capital Grill House", "Casa Italia" и "Белла Италия". Также в суде рассматриваются иски к нескольким пиццериям, передает городской портал.

Судебные иски были поданы "Организацией коллективного управления авторскими и смежными правами" в интересах нескольких компаний о выплате компенсации за нарушение имущественных авторских прав. Зафиксировано использование музыки в заведениях сети ресторанов. В частности, было зафиксировано звучание песен "Кружит" (MONATIK), "Булочка" (Солоха), "МАМА" (Jonas Blue Feat. William Singe) и других.

Причина в том, что у заведений не было лицензии, которая дает право на публичное исполнение этих музыкальных произведений и подтверждений выплаты роялти.