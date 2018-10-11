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"Как после подтяжки": в сети раскритиковали фото Лободы с открытым ртом

10:54, 11 октября 2018
Общество
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Лободу заподозрили в подтяжках / фото ТСН

На фото певица в клетчатой рубашке и кожаной куртке позирует с открытым ртом.

"Фото ужасное", "Вот это "вареники", "Уставшая", "Лицо уставшее, как после подтяжки", - пишут в комментариях.

При этом есть и такие, кому фото понравилось. "Крутая", "Нереальная", "Идеальная леди", - пишут подписчики.

Фото набрало уже более 45 тысяч лайков.

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Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Как сообщал УНИАН, Лобода показала на фото неприличный жест, и ее обвинили в сатанизме.

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Теги: #Светлана Лобода