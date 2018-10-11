"Как после подтяжки": в сети раскритиковали фото Лободы с открытым ртом
10:54, 11 октября 2018Общество
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Фото набрало уже более 45 тысяч лайков.
Лободу заподозрили в подтяжках / фото ТСН
Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая выступает в России, наткнулась на критику, опубликовав новое фото в Instagram.
На фото певица в клетчатой рубашке и кожаной куртке позирует с открытым ртом.
"Фото ужасное", "Вот это "вареники", "Уставшая", "Лицо уставшее, как после подтяжки", - пишут в комментариях.
При этом есть и такие, кому фото понравилось. "Крутая", "Нереальная", "Идеальная леди", - пишут подписчики.
Фото набрало уже более 45 тысяч лайков.
Как сообщал УНИАН, Лобода показала на фото неприличный жест, и ее обвинили в сатанизме.
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