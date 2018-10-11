"Как после подтяжки": в сети раскритиковали фото Лободы с открытым ртом

Фото набрало уже более 45 тысяч лайков.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая выступает в России, наткнулась на критику, опубликовав новое фото в Instagram.

На фото певица в клетчатой рубашке и кожаной куртке позирует с открытым ртом.

"Фото ужасное", "Вот это "вареники", "Уставшая", "Лицо уставшее, как после подтяжки", - пишут в комментариях.

При этом есть и такие, кому фото понравилось. "Крутая", "Нереальная", "Идеальная леди", - пишут подписчики.

Фото набрало уже более 45 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, Лобода показала на фото неприличный жест, и ее обвинили в сатанизме.