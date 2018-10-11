Хотела развестись сразу после свадьбы: СМИ рассказали, когда брак Ани Лорак начал трещать по швам

По информации РосСМИ, изменять жене любвеобильный турок стал чуть ли не со дня свадьбы.

Историю измен супруга певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу сегодня обсуждают с новой силой.

Как сообщило издание "Инфотаб", ссылаясь на свои источники среди киевских нотариусов, Лорак подала на развод. Якобы певица попросила юристов заблокировать любые сделки с ее недвижимостью в связи с начавшимся бракоразводным процессом.

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"КП" обратилась в пресс-службу артистки. Там не подтвердили информацию о разводе, но и не опровергли ее: "Ани Лорак не комментирует личную жизнь. Просьба отнестись с уважением и пониманием к личному пространству артистки".

Такого скандала в шоу-бизнесе сложно припомнить: ночной "отдых" Мурата и киевской тусовщицы Яны Беляевой в караоке-клубе. В прессе начали припоминать Налчаджиоглу и другие, не менее яркие гулянки.

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По информации РосСМИ, изменять жене любвеобильный турок стал чуть ли не со дня свадьбы. Тогда же шептались, что на самом деле брак певицы фиктивный. Лорак рассказала в программе Юлии Меньшовой "Наедине со всеми" о другой стороне своей жизни.

"Вскоре после свадьбы мы чуть не разошлись. Думаю, я здесь не новичок. Это проблема любого публичного человека. Если ты востребован, у тебя карьера, есть коллектив, музыканты, балет - 350 человек, которые зависят от тебя, они приходят и говорят: "Мы хотим зарплату. У нас семьи". Ты должен как-то обеспечить этих людей. И все меньше места остается для своей семьи", - рассказала Лорак.