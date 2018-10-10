Ани Лорак выпятила губы и восхитила сеть новым ярким образом (фото)
Опальная украинская певица Ани Лорак показала новое фото, на котором она предстала в роскошном образе с ярким макияжем.
На опубликованном в Instagram снимке видно, что артистка втянула щеки и выпятила губы.
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"Самая красивая", "Прелестная", "Шикарна", "Ваша идеальность зашкаливает", "Шикарная, неповторимая, восхитительная!", "Роковая красотка", - восхищаются подписчики в комментариях.
Но нашлись и хейтеры: "Ужас, конечно!", Щеки втянула + фотошопом вытянули лицо!", "Стала искусственной".
Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде просить Совет национальной безопасности и обороны Украины бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.