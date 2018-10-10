Хейтеры заподозрили Софию Ротару в сборе урожая в оккупированном Крыму (фото)
16:32, 10 октября 2018Общество
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Ротару опубликовала в своем Instagram фото с яблоками и собачкой, чтобы похвастаться богатым урожаем.
Ротару опубликовала в своем Instagram фото с яблоками и собачкой / фото УНИАН
Украинскую певицу Софию Ротару заподозрили в том, что она посещает оккупированный РФ Крым.
Ротару опубликовала в своем Instagram фото с яблоками и собачкой, чтобы похвастаться богатым урожаем. «Мы собрали урожай! А Вы?», – говорится в сообщении.
Пользователи сети пошутили о молодильных яблочках Ротару, а также заявили, что крымские фрукты очень вкусные. Нашлось место и для таких комментариев: «А где вы собрали урожай? В Крыму? Подарите Путину».
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