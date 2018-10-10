"Сплошной фотошоп": новое фото Насти Каменских раскритиковали в Instagram

На снимках Каменских позирует в простом черном топе и с неярким макияжем.

Украинская певица Настя Каменских поделилась новым снимком и нарвалась на волну критики. Певицу обвинили в чрезмерном увлечении фотошопом.

Свежие фото певица опубликовала в своем Instagram.

На снимках Каменских позирует в простом черном топе и с неярким макияжем.

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"Сплошной фотошоп", "Очень постарела в последнее время", - писали пользователи.

При этом другие пользователи назвали Каменских "красоткой" и отметили, что она в отличной форме.

Как сообщал УНИАН, Надю Дорофееву с голым животом и в кожаных штанах раскритиковали в Instagram.