"Сплошной фотошоп": новое фото Насти Каменских раскритиковали в Instagram
15:52, 10 октября 2018Общество
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На снимках Каменских позирует в простом черном топе и с неярким макияжем.
Певицу обвинили в чрезмерном увлечении фотошопом / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских поделилась новым снимком и нарвалась на волну критики. Певицу обвинили в чрезмерном увлечении фотошопом.
Свежие фото певица опубликовала в своем Instagram.
На снимках Каменских позирует в простом черном топе и с неярким макияжем.
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"Сплошной фотошоп", "Очень постарела в последнее время", - писали пользователи.
При этом другие пользователи назвали Каменских "красоткой" и отметили, что она в отличной форме.
Как сообщал УНИАН, Надю Дорофееву с голым животом и в кожаных штанах раскритиковали в Instagram.
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