Пугачева и Галкин впервые вышли в свет после новостей о разводе (фото, видео)

Пугачева после слухов о разводе с Галкиным посетила день рождения дочери друга семьи - Игоря Николаева.

Известная российская певица Алла Пугачева пришла на день рождения дочери композитора Игоря Николаева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой. Это их первый светский выход после новостей о разводе.

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Снимки с детского праздника опубликованы на фан-странице Пугачевой. Стоит отметить, что совместных фото звездных супругов с праздника нет. "Фотографии со дня рождения Вероники Николаевой. Маленькому солнышку исполнилось 3 годика", говорится в подписи к кадрам.

При этом Галкин тоже показал в Instagram запись с этого мероприятия. Правда, на кадрах Примадонны не видно. "На вчерашнем замечательном дне рождения Вероники Николаевой Лиза так покорила танцем ламу, что та тоже пустилась в свой ламий пляс", - подписал видео супруг Пугачевой.

По информации росСМИ, причиной возможного расставания Пугачевой и Галкина якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской. По слухам, ведущая беременна от супруга Примадонны.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.