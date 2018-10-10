Лобода показала на фото неприличный жест - ее обвинили в сатанизме

Фанаты сравнили положение певицы на фото с позой Бафомета - это мифическое существо, которое является символом сатанизма.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода удивила фанатов новым фото.

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена в прыжке, показывая правой рукой неприличный жест. На левую руку певицы юзеры тоже обратили внимательно. Им показалось, что ее пальцы показывают три шестерки.

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"Хлеба и зрелищ", - подписала снимок певица.

Фанаты сравнили положение певицы на фото с позой Бафомета - это мифическое существо, которое является символом сатанизма.

"Сатанистка. Впрочем, как и все", "Поза Бафомета, Светлана, и вы туда же", "Правой рукой показала фак?", "Фурия", "Фигасе, левитация", "Вы правой рукой фак показываете!", - прокомментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, снимок Лободы с лошадью вызвал жаркие споры в сети.