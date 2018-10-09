Кровавая ДТП в Харькове: обвиняемой Зайцевой вызвали скорую прямо в суде

Зайцевой стало плохо после того, как ее адвокат Юлия Козырь зачитала перечень травм, полученных ней в результате других ДТП в прошлом.

На заседании Киевского районного суда Харькова, где во вторник, 9 октября, рассматривали дело о смертельной аварии на Сумской, обвиняемой Елене Зайцевой вызвали скорую.

Зайцевой стало плохо после того, как ее адвокат Юлия Козырь зачитала перечень травм, полученных Зайцевой в результате других ДТП в прошлом. Об этом сообщает KHARKIV Today.

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Все медицинские справки Козырь попросила судью прикрепить к рассмотрению дела.

Поскольку Зайцева пожаловалась на ухудшение самочувствие и ей вызвали скорую, судья объявил в заседании перерыв.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.