"Что с лицом?": Лорак обвинили в чрезмерном увлечении ботоксом (фото)

Пользователи также сочли, что Лорак заметно постройнела.

Новый снимок украинской певицы Ани Лорак получил волну критики в сети.

Под новым фото Лорак в Instagram подписчики певицы обвинили ее в чрезмерном увлечении ботоксом.

"Дива, что с лицом? Жирное или опухшее? Скорее всего, ботокс в теплом помещении расширяется... Скушай мороженое, а потом фотографируйся", - пишут хейтеры Лорак.

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При этом большинство подписчиков все же написали певице положительные комментарии, похвалив ее фигуру и лицо. Пользователи сочли, что Лорак заметно постройнела.

Как сообщал УНИАН, ранее Лорак поделилась с фанатами свежим фото после новости о разводе.