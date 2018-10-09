"Что с лицом?": Лорак обвинили в чрезмерном увлечении ботоксом (фото)
16:41, 09 октября 2018Общество
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Пользователи также сочли, что Лорак заметно постройнела.
Instagram Ани Лорак
Новый снимок украинской певицы Ани Лорак получил волну критики в сети.
Под новым фото Лорак в Instagram подписчики певицы обвинили ее в чрезмерном увлечении ботоксом.
"Дива, что с лицом? Жирное или опухшее? Скорее всего, ботокс в теплом помещении расширяется... Скушай мороженое, а потом фотографируйся", - пишут хейтеры Лорак.
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При этом большинство подписчиков все же написали певице положительные комментарии, похвалив ее фигуру и лицо. Пользователи сочли, что Лорак заметно постройнела.
Как сообщал УНИАН, ранее Лорак поделилась с фанатами свежим фото после новости о разводе.
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