"Это фото для ущербных ботов": украинская певица ответила на критику своего внешнего вида на "Танцах со звездами"
Известная украинская певица Ирина Билык шокировала украинцев своим внешним видом во время появления на шоу "Танцы со звездами" 7 октября.
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Артистка пришла поддержать украинскую телеведущую Оксану Марченко, которая танцевала под ее песню "Нас нет". Пользователи сети раскритиковали Билык за то, что на якобы сильно располнела. Певица ответила всем в Instagram.
"Это фото для ущербных ботов, пишущих грязь в мой адрес, после эфира на канале 1+1", - написала Билык и опубликовала свой снимок.
Напомним, 7 октября после оглашения зрительского голосования проект "Танцы со звездами" покинул украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.