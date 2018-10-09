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"Это фото для ущербных ботов": украинская певица ответила на критику своего внешнего вида на "Танцах со звездами"

13:10, 09 октября 2018
Общество
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Билык ответила на критику ее внешности / фото instagram.com/bilyk_iryna

Известная украинская певица Ирина Билык шокировала украинцев своим внешним видом во время появления на шоу "Танцы со звездами" 7 октября. 

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Артистка пришла поддержать украинскую телеведущую Оксану Марченко, которая танцевала под ее песню "Нас нет". Пользователи сети раскритиковали Билык за то, что на якобы сильно располнела.  Певица ответила всем в Instagram.

"Это фото для ущербных ботов, пишущих грязь в мой адрес, после эфира на канале 1+1", - написала Билык и опубликовала свой снимок.

Напомним, 7 октября после оглашения зрительского голосования проект "Танцы со звездами" покинул украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.

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Теги: #Ирина Билык#танцы со звездами