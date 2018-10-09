"Полураздетая" Ани Лорак снова нарвалась на критику в Instagram (фото)
Украинская певица Ани Лорак выложила в сеть анонс своего концерта в очередном российском городе - Тюмени.
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На опубликованном в Instagram фото артистка запечатлена в откровенном темно-бордовом платье с глубоким декольте. "До встречи!", - написала звезда.
На снимке видно, что Ани Лорак предпочла минимальный макияж и распустила волосы.
"Опять выставила свои короткие поросячьи копыта!", "Фото почти все в полураздетом виде", "Фотошоп", "Муратик, смотри теперь и плачь, что потерял такую красавицу", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде просить Совет национальной безопасности и обороны Украины бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.