"Полураздетая" Ани Лорак снова нарвалась на критику в Instagram (фото)

Снимок Ани Лорак на момент написания новости набрал более 20 тысяч лайков.

Украинская певица Ани Лорак выложила в сеть анонс своего концерта в очередном российском городе - Тюмени.

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На опубликованном в Instagram фото артистка запечатлена в откровенном темно-бордовом платье с глубоким декольте. "До встречи!", - написала звезда.

На снимке видно, что Ани Лорак предпочла минимальный макияж и распустила волосы.

"Опять выставила свои короткие поросячьи копыта!", "Фото почти все в полураздетом виде", "Фотошоп", "Муратик, смотри теперь и плачь, что потерял такую красавицу", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде просить Совет национальной безопасности и обороны Украины бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.