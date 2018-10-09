Пугачева и Галкин разводятся: в сети всплыло видео мужа Примадонны с предполагаемой любовницей (фото)
Журналисты нашли в сети видео, на котором изображен муж Аллы Пугачевой Максим Галкин вместе с предполагаемой любовницей - молодой ведущей Юлией Барановской.
Этот ролик в Instagram ранее опубликовал российский ведущий и актер Дмитрий Нагиев. На кадрах можно разглядеть, что Галкин держит на плечах Барановскую.
"Галкин играет с огнем", "Жаль, что мы разучились беречь чувства своих близких", "Дурацкий поступок Галкина", "Конечно, ей далеко до Аллы", - пишут в комментариях под видео.
33-летняя Юлия Барановская - звезда топовых российских телеканалов. Она была замужем за известным российским футболистом Андреем Аршавиным. У нее трое детей.
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По информации росСМИ, причиной возможного расставания Пугачевой и Галкина якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской. По слухам, ведущая беременна от супруга Примадонны.
Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.