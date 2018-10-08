У младшего сына Виктора Павлика обнаружили страшную болезнь

Виктор Павлик просит о помощи - у его сына рак.

В семье украинского певца Виктора Павлика случилось горе: у младшего сына артиста Павла диагностировали рак позвонков.

Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook и попросил помощи в этой ситуации.

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"Обращаюсь к вам, друзья, за помощью. Беда, не знаешь когда приходит и откуда. Сейчас мне нужна ваша поддержка как никогда. Все это очень ужасно, когда касается детей. У моего младшего сына Павла Саркома. Рак позвонков", - написал Виктор Павлик.

Напомним, незадолго до смерти Иосиф Кобзон, годами боровшийся с онкологическим заболеванием, на всю страну сообщил о том, что российский композитор Игорь Крутой болен раком.