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Бывшего мужа известной украинской гимнастки Подкопаевой посадили в СИЗО (фото)

15:19, 08 октября 2018
Общество
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Нагорный находится в СИЗО / фото facebook.com/ Danylo_Miro

Эту информацию подтвердили ТСН представители предпринимателя. Его задержали 2 октября.

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Причины задержания представители Нагорного обещают сообщить позже.

Тимофей Нагорный как продюсер сотрудничал со многими украинскими артистами, кроме того, поддерживал талантливых спортсменов и организовывал спортивные мероприятия. Нагорный был женат на украинской гимнастке Лилии Подкопаевой – они имеют двух совместных детей. 

Напомним, в 2014 году Тимофея Нагорного задерживали в Москве во время марша мира. Его держали под арестом несколько суток. О причинах задержания тогда Нагорный так и не сообщил. 

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Теги: #СИЗО#Лилия Подкопаева