Бывшего мужа известной украинской гимнастки Подкопаевой посадили в СИЗО (фото)
15:19, 08 октября 2018Общество
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Представители Нагорного подтвердили информацию.
Нагорный находится в СИЗО / фото facebook.com/ Danylo_Miro
Украинский бизнесмен Тимофей Нагорный находится в следственном изоляторе.
Эту информацию подтвердили ТСН представители предпринимателя. Его задержали 2 октября.
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Причины задержания представители Нагорного обещают сообщить позже.
Тимофей Нагорный как продюсер сотрудничал со многими украинскими артистами, кроме того, поддерживал талантливых спортсменов и организовывал спортивные мероприятия. Нагорный был женат на украинской гимнастке Лилии Подкопаевой – они имеют двух совместных детей.
Напомним, в 2014 году Тимофея Нагорного задерживали в Москве во время марша мира. Его держали под арестом несколько суток. О причинах задержания тогда Нагорный так и не сообщил.
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