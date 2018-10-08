Бывшего мужа известной украинской гимнастки Подкопаевой посадили в СИЗО (фото)

Представители Нагорного подтвердили информацию.

Украинский бизнесмен Тимофей Нагорный находится в следственном изоляторе.

Эту информацию подтвердили ТСН представители предпринимателя. Его задержали 2 октября.

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Причины задержания представители Нагорного обещают сообщить позже.

Тимофей Нагорный как продюсер сотрудничал со многими украинскими артистами, кроме того, поддерживал талантливых спортсменов и организовывал спортивные мероприятия. Нагорный был женат на украинской гимнастке Лилии Подкопаевой – они имеют двух совместных детей.

Напомним, в 2014 году Тимофея Нагорного задерживали в Москве во время марша мира. Его держали под арестом несколько суток. О причинах задержания тогда Нагорный так и не сообщил.