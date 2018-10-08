"Что с лицом?": украинская певица ужаснула зрителей внешним видом на "Танцах со звездами" (фото, видео)

Певицы Ирину Билык обвинили в том, что она набрала лишний вес.

Известная певица Ирина Билык шокировала украинцев своим внешним видом во время появления на шоу "Танців с зірками" 7 октября.

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Видео опубликовали на YouTube-канале шоу "Танці с зірками". Билык пришла поддержать украинскую телеведущую Оксану Марченко, которая танцевала под ее песню "Нас нет".

Как видно на записи, Билык сильно располнела, что отметили в комментариях под видео.

"Билык, переборщила с ботоксом. Ни одной эмоции, еле языком ворочает. А какая была красивой раньше, "Я в шоке от Билык. В этой грузной бабе с перекроенным лицом уже не осталось ничего от той поп-иконы, которую мы любили", "Это, наверное, все сегодня заметили. Она как зашла такая полная в танцевальный зал, я была в шоке. И цвет волос. Блондинкой было лучше. Блонд молодит. И лицо снимали в зале сбоку с одного ракурса. Так говорит плохо", "Обожаю Ирину Билык, но что она сделала со своим лицом? Она как фантом", "А что с Билык? Что с лицом и с разговорной речью?﻿", "Такое ощущение, что ей сложно разговаривать" ﻿— писали в комментариях.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе проект "Танцы со звездами" покинул украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.