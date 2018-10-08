Галкина спросили о разводе с Пугачевой

Пока слухи о том, что Пугачева разводится с Галкиным, не подтвердились.

Поклонников взволновали слухи о разводе известной российской певицы Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным.

Под новым фото мужа Примадонны в Instagram фаны начали открыто спрашивать, правда ли то, что звездная пара разводится.

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Многих также интересовали якобы связи Галкина с телеведущей Юлией Барановской: "Максим, что за ересь пишут про вас с Барановской", "Почему вам везде приписывают Барановскую", "Слухи ходят, что вы с Аллой Борисовной разводитесь... Это неправда?".

Ранее в росСМИ появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. Утверждалось, что юморист на публике открыто демонстрирует свое нежелание быть рядом с супругой. "Не исключено, что и этот брак артистки закончится разводом. А у Лизы и Гарри появится новая мама - возлюбленная юмориста Юлия Барановская, которая, по слухам, еще и беременна от Галкина. Судя по поведению Максима, он не желает больше жить с Пугачевой и намерен поскорее воссоединиться с любовницей", - писало издание Vladtime.