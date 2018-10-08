"Ради ребенка можно простить": Ани Лорак показала фото с дочкой после новости о разводе

Ранее в СМИ появилась информация, что певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу.

Украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая в России, показала фото с дочкой после слухов о разводе с мужем.

Фото она выложила в Instagram. На нем певица держит дочку на руках и обнимает ее. Фанаты Ани Лорак сочувствуют ей в комментариях.

"Все у Вас будет хорошо", "Каролина уважает себя и поэтому подала на развод", "Вы ещё полюбите и будете любимы", "Ради ребенка можно все простить, если вы на самом деле любите свою дочь", - пишут в сети.

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Ранее в СМИ появилась информация, что украинская певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу.

СМИ утверждают, что нотариусам пришло письмо от имени певицы, подтверждающее, что у пары начался бракоразводный процесс. В документе якобы также был указан перечень киевской недвижимости Ани Лорак.